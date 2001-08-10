В Корсакове специалисты заменили более 3 км магистрального водовода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсаковском районе специалисты обновляют сети магистрального водовода от водозабора «Среднекорсаковский» до головной насосной станции на улице Гвардейской, 139. Капитальный ремонт протяженностью 7,9 км выполняют в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» – он входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», созданного по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, ведомство проинспектировало ход работ. На объекте задействовали 7 рабочих и 4 единицы техники. Специалисты выполнили укладку трубы методом горизонтально направленного бурения, уложили свыше 3 км трубопровода и продолжают спайку труб. Предприятие завезло трубу Д-560 мм в количестве 400 погонных метров, сейчас оно ожидает поставку двух контейнеров трубной продукции.
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Роман Плотников отметил: работы идут в срок, согласно графику и с соблюдением нормативов. Обновление системы водоснабжения повысит надежность и качество подачи воды, сократит число аварий и обеспечит стабильное водоснабжение для жителей Корсакова. В течение прошлого года в трех районах Сахалина заменили 8,6 км сетей. Благодаря федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» обновление сетей тепло- и водоснабжения стало возможным в Корсаковском, Томаринском и Охинском районах. В 2027 году капитальный ремонт сетей водоотведения, тепло- и водоснабжения пройдет в семи районах островного региона – Анивском, Ногликском, Холмском, Корсаковском, Охинском, Томаринском, а также в Южно-Сахалинске.
