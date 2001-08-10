Площадку возле скейт-парка Южно-Сахалинска благоустроят к лету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске закроют скейт-парк «Цунами» почти на два месяца – с 23 апреля по 10 июня площадка не примет посетителей. Городские власти вводят ограничения, чтобы начать второй этап благоустройства прилегающей территории.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, рабочие будут обновлять зону рядом со скейт-парком. Ограничения нужны для безопасности жителей – строительная техника получит беспрепятственный доступ к объекту. Сам скейт-парк «Цунами» площадью 1400 квадратных метров расположился в лесном массиве за улицей Горького. За время работы он стал популярным местом для скейтбордистов, роллеров, любителей трюковых самокатов и велосипедов BMX.

Нынешнее обновление станет продолжением развития этой спортивной зоны. Точную дату возобновления работы скейт-парка администрация опубликует на своих официальных ресурсах.