Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2026
Сейчас 20:35
74,59|87,77
13:49, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине осваивают новую полосу препятствий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне «Троицкий» военнослужащие мотострелковых подразделений гвардейского армейского корпуса ВВО тренируются проходить полосу препятствий. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, сахалинские инструкторы построили эту полосу с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Дистанция составляет 100 метров и включает около десяти различных препятствий.

В полной боевой экипировке бойцы отрабатывают способы передвижения на поле боя. Они выполняют переползание по-пластунски, преодолевают проход по бревну, входят и выходят из узкого тоннеля, а также уворачиваются от дрона условного противника. Норматив по преодолению полосы препятствий бойцы выполняют в паре – во время передвижения военнослужащие прикрывают друг друга из стрелкового оружия.

Инструкторы используют различные средства имитации, чтобы создать обстановку, максимально приближённую к боевой. Подобные занятия помогают мотострелкам освоить навыки, которые в дальнейшем пригодятся им при выполнении задач в зоне проведения СВО.

Комментарии - 0

Авторизоваться

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?