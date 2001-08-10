Военнослужащие на Сахалине осваивают новую полосу препятствий

На полигоне «Троицкий» военнослужащие мотострелковых подразделений гвардейского армейского корпуса ВВО тренируются проходить полосу препятствий. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, сахалинские инструкторы построили эту полосу с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Дистанция составляет 100 метров и включает около десяти различных препятствий.

В полной боевой экипировке бойцы отрабатывают способы передвижения на поле боя. Они выполняют переползание по-пластунски, преодолевают проход по бревну, входят и выходят из узкого тоннеля, а также уворачиваются от дрона условного противника. Норматив по преодолению полосы препятствий бойцы выполняют в паре – во время передвижения военнослужащие прикрывают друг друга из стрелкового оружия.

Инструкторы используют различные средства имитации, чтобы создать обстановку, максимально приближённую к боевой. Подобные занятия помогают мотострелкам освоить навыки, которые в дальнейшем пригодятся им при выполнении задач в зоне проведения СВО.