24 апреля в Южно-Сахалинске пройдет общероссийский субботник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Еще одна генеральная уборка города состоится в областном центре уже в эту пятницу, 24 апреля. Решение о переносе даты общероссийского субботника на день раньше принято в связи с прогнозируемым ухудшением погоды.

Необходимый инвентарь - грабли, лопаты, метлы, а также мешки для мусора и перчатки - горожане могут получить в своих управляющих компаниях. Узнать адрес и телефоны своей УК можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Прием мусора на полигоны ТБО в дни проведения субботников осуществляется бесплатно.

Напомним, апрель в Южно-Сахалинске объявлен месяцем чистоты. В областном центре уже состоялось несколько «чистых пятниц», в которых активно участвуют городские службы, коллективы предприятий и неравнодушные жители.

По всем вопросам, касающимся проведения месяца чистоты, можно обращаться в департамент городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А, а также по телефонам: 300-461 (доб. 3) и 300-474 (доб. 4).