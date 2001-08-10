В Южно-Сахалинске 24 апреля ограничат движение

В областном центре 24 апреля в связи с проведением репетиции парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут введены временные ограничения для автотранспорта, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Уточним, 24 апреля с 19.00 до 22.30 на ул. Горького ограничат движение на участке от ул. Священномученика Илариона Троицкого до ул. Горнолыжной, включая периметр площади Победы.

На время действия ограничений будет произведена корректировка маршрутов движения пассажирского автотранспорта. Объезд автобусов будет осуществляться по Коммунистическому пр., ул. Комсомольской, ул. Пограничной, ул. Емельянова.

Кроме того, 24 апреля с 7.00 до 19.00 будет действовать запрет на парковку по всему периметру площади Победы.

Также для репетиции парада 27 апреля с 19.00 до 22.30 на ул. Горького ограничат движение на участке от ул. Священномученика Илариона Троицкого до ул. Горнолыжной, включая периметр площади Победы.

Репетиции с участием военной техники пройдут 29 апреля, 2 и 4 мая с 19.00 до 22.30. В связи с этим будет ограничено движение на ул. Горького от Коммунистического пр. до ул. Емельянова и на ул. Священномученика Илариона Троицкого от поворота на стадион «Спартак» до ул. Горького.

На время проведения генеральной репетиции парада Победы 7 мая с 7.00 до 14.00 будет ограничено движение на Коммунистическом пр. от ул. Комсомольской до ул. Горького, на ул. Горького от Коммунистического пр. до улицы Емельянова, а также на ул. Священномученика Илариона Троицкого от поворота на стадион «Спартак» до ул. Горького.

Для горожан проживающих в СНТ «Шахтер» и гостей города, размещающихся в гостиницах за площадью Победы, будет обеспечена возможность выезда с ул. Горнолыжной на ул. М. Зацаринного. Для жителей Коммунистического пр. предусмотрен выезд по Коммунистическому пр. в сторону ул. Комсомольской.

В связи с проведением праздничных мероприятий в областном центре вводятся ограничения на остановку и стоянку транспорта:

- 27 апреля с 7.00 до 19.00 запрет на парковку будет действовать по всему периметру площади Победы;

- с 14.00 29 апреля до 19.00 4 мая - с восточной и западной сторон ул. Горького от Коммунистического пр. до ул. Емельянова, а также с северной и южной сторон ул. Священномученика Илариона Троицкого (от поворота на стадион «Спартак» до ул. Горького);

- с 30 апреля по 8 мая и с 10 мая по 14 мая с 10.00 до 22.00 ограничения парковки будут действовать по восточной стороне площади Победы на период монтажа и демонтажа сценического комплекса;

- с 19.00 6 мая до 13.30 7 мая - с северной и южной сторон Коммунистического пр. (от ул. Комсомольской до ул. Горького), а также с восточной и западной сторон ул. Горького (от Коммунистического пр. до ул. Емельянова).

Администрация Южно-Сахалинска просит водителей заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения и по возможности пользоваться альтернативными путями объезда.