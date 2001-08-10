В Южно-Сахалинске 24 апреля ограничат движение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре 24 апреля в связи с проведением репетиции парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут введены временные ограничения для автотранспорта, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
Уточним, 24 апреля с 19.00 до 22.30 на ул. Горького ограничат движение на участке от ул. Священномученика Илариона Троицкого до ул. Горнолыжной, включая периметр площади Победы.
На время действия ограничений будет произведена корректировка маршрутов движения пассажирского автотранспорта. Объезд автобусов будет осуществляться по Коммунистическому пр., ул. Комсомольской, ул. Пограничной, ул. Емельянова.
Кроме того, 24 апреля с 7.00 до 19.00 будет действовать запрет на парковку по всему периметру площади Победы.
Также для репетиции парада 27 апреля с 19.00 до 22.30 на ул. Горького ограничат движение на участке от ул. Священномученика Илариона Троицкого до ул. Горнолыжной, включая периметр площади Победы.
Репетиции с участием военной техники пройдут 29 апреля, 2 и 4 мая с 19.00 до 22.30. В связи с этим будет ограничено движение на ул. Горького от Коммунистического пр. до ул. Емельянова и на ул. Священномученика Илариона Троицкого от поворота на стадион «Спартак» до ул. Горького.
На время проведения генеральной репетиции парада Победы 7 мая с 7.00 до 14.00 будет ограничено движение на Коммунистическом пр. от ул. Комсомольской до ул. Горького, на ул. Горького от Коммунистического пр. до улицы Емельянова, а также на ул. Священномученика Илариона Троицкого от поворота на стадион «Спартак» до ул. Горького.
Для горожан проживающих в СНТ «Шахтер» и гостей города, размещающихся в гостиницах за площадью Победы, будет обеспечена возможность выезда с ул. Горнолыжной на ул. М. Зацаринного. Для жителей Коммунистического пр. предусмотрен выезд по Коммунистическому пр. в сторону ул. Комсомольской.
В связи с проведением праздничных мероприятий в областном центре вводятся ограничения на остановку и стоянку транспорта:
- 27 апреля с 7.00 до 19.00 запрет на парковку будет действовать по всему периметру площади Победы;
- с 14.00 29 апреля до 19.00 4 мая - с восточной и западной сторон ул. Горького от Коммунистического пр. до ул. Емельянова, а также с северной и южной сторон ул. Священномученика Илариона Троицкого (от поворота на стадион «Спартак» до ул. Горького);
- с 30 апреля по 8 мая и с 10 мая по 14 мая с 10.00 до 22.00 ограничения парковки будут действовать по восточной стороне площади Победы на период монтажа и демонтажа сценического комплекса;
- с 19.00 6 мая до 13.30 7 мая - с северной и южной сторон Коммунистического пр. (от ул. Комсомольской до ул. Горького), а также с восточной и западной сторон ул. Горького (от Коммунистического пр. до ул. Емельянова).
Администрация Южно-Сахалинска просит водителей заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения и по возможности пользоваться альтернативными путями объезда.
Это читают
08:12 Сегодня Сахалинец собрал деньги с родителей, чтобы свозить детей на фестиваль, и перестал выходить на связь
09:06 Сегодня Ольга Скоробогатова, зампред ВТБ: "Партнерство – это все-таки не кикбоксинг, а, скорее, танго"
10:20 Сегодня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали 2693 нарушения ПДД
10:26 Сегодня В Южно-Сахалинске в автомобиле на парковке обнаружили тело мужчины
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
13:56 17 Апреля Сахалинец украл с витрина бутылку виски за 13 500 рублей
14:05 16 Апреля Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 110 километрах от Северо-Курильска
09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
Выбор редакции
- 10:32 Сегодня На Сахалине завершилась Зимняя футбольная лига-2026
- 10:48 Вчера Сахалинские школьники спроектировали автоматизированную линию по переработке картона
- 16:32 20 Апреля В родительский день в Южно-Сахалинске запустят дополнительные автобусы и пригородные поезда
- 12:37 20 Апреля Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
