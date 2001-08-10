Застройщикам ИЖС улучшили условия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегмент индивидуального жилищного строительства демонстрирует стабильно устойчивый рост: с 2021 года объемы ввода ИЖС превышают показатели многоквартирного строительства. В числе регионов с наибольшей активностью - Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Башкортостан, Владимирская область, а также Москва и Московская область. Средняя стоимость частного дома достигает 8 млн рублей, средняя сумма кредитного соглашения - 6 млн рублей. Средняя площадь домов — около 110 кв. м, в основном они одноэтажные. Обычно срок строительства дома составляет около 9 месяцев.
На этом фоне ВТБ улучшил условия программы кредитования застройщиков в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Теперь предприниматели смогут пользоваться возобновляемой кредитной линии с лимитом до 150 млн рублей сроком на 3 года. Средства доступны для покрытия до 80% затрат на строительство частного дома.
С августа 2024 года в ВТБ для застройщиков ИЖС в сегменте СМБ действует программа финансирования с применением механизма эскроу. Это обеспечивает прозрачность, минимизацию рисков для всех участников и способствует развитию качественного и доступного жилья. Программа ориентирована на застройщиков, при этом более 50% заемщиков в рамках программы - представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.
«На сегодняшний день мы одобрили более 1 тыс. проектов застройщикам ИЖС, предоставив им более 5 млрд рублей. Расширение условий программы позволит компаниям гибко управлять финансированием проектов, уменьшить объем предоставляемых документов и ускорить процесс получения средств. Это особенно важно для малого бизнеса, который работает с поэтапной застройкой и остро нуждается в стабильном доступе к финансированию», - рассказал Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ.
