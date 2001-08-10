Коллективы школ и детских садов присоединились к масштабной весенней уборке Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается месяц чистоты, объявленный мэром Сергеем Надсадиным. В рамках масштабной уборки проходят «чистые пятницы» и субботники, к которым активно присоединяются трудовые коллективы и неравнодушные горожане.

Сегодня к большой генеральной уборке подключились образовательные учреждения города. На территориях детских садов и школ педагоги и сотрудники наводят порядок: убирают прошлогоднюю листву, мусор и ворошат остатки снега, чтобы ускорить его таяние.

Так, в детском саду №21 «Кораблик» на уборку территории вышли около 40 сотрудников.

- Все трудятся с большим энтузиазмом, чтобы и детям, и коллективу было приятно находиться на прогулочных участках. Мы выполняем свой гражданский долг и вместе делаем наш город чище и уютнее, — поделилась заведующая детским садом №21 «Кораблик» Олеся Бояренко.

В школах на уборку территорий вышли педагоги и учащиеся.

- Детям важно видеть, что директор и учителя работают с ними наравне, как одна большая дружная команда. Тогда беседы о бережном отношении к окружающему миру перестают быть просто теорией и превращаются в реальные дела, - подчеркнула директор лицея №1 Ольга Меркулова.

- Подобные мероприятия помогают не только оперативно привести областной центр в порядок после зимы, но и укрепляют командный дух, - отметила начальник отдела департамента образования администрации Южно-Сахалинска Татьяна Морозова. - Специалисты работают сообща и сразу видят конкретный результат своего труда.