Коллективы школ и детских садов присоединились к масштабной весенней уборке Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается месяц чистоты, объявленный мэром Сергеем Надсадиным. В рамках масштабной уборки проходят «чистые пятницы» и субботники, к которым активно присоединяются трудовые коллективы и неравнодушные горожане.
Сегодня к большой генеральной уборке подключились образовательные учреждения города. На территориях детских садов и школ педагоги и сотрудники наводят порядок: убирают прошлогоднюю листву, мусор и ворошат остатки снега, чтобы ускорить его таяние.
Так, в детском саду №21 «Кораблик» на уборку территории вышли около 40 сотрудников.
- Все трудятся с большим энтузиазмом, чтобы и детям, и коллективу было приятно находиться на прогулочных участках. Мы выполняем свой гражданский долг и вместе делаем наш город чище и уютнее, — поделилась заведующая детским садом №21 «Кораблик» Олеся Бояренко.
В школах на уборку территорий вышли педагоги и учащиеся.
- Детям важно видеть, что директор и учителя работают с ними наравне, как одна большая дружная команда. Тогда беседы о бережном отношении к окружающему миру перестают быть просто теорией и превращаются в реальные дела, - подчеркнула директор лицея №1 Ольга Меркулова.
- Подобные мероприятия помогают не только оперативно привести областной центр в порядок после зимы, но и укрепляют командный дух, - отметила начальник отдела департамента образования администрации Южно-Сахалинска Татьяна Морозова. - Специалисты работают сообща и сразу видят конкретный результат своего труда.
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:06 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска просят не паниковать, МЧС проводит учения
10:23 Сегодня Паром "Сахалин-9" возвращается на линию Ванино – Холмск
10:54 Сегодня Школьникам Южно-Сахалинска рассказали о лесном богатстве Сахалине
09:18 Сегодня Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
12:31 10 Апреля Четыре сахалинские бизнес-леди вошли в лонг-лист всероссийской премии
09:15 10 Апреля Полиция Сахалина задержала 18-летнего москвича за обслуживание сим-боксов для мошенников
17:54 10 Апреля Военнослужащие на Сахалине обучаются стрельбе из 7,62-мм пулемёта "Калашникова"
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 09:18 Сегодня Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
- 10:28 Вчера Сахалинцев приглашают на чемпионат ДФО по греко-римской борьбе
- 09:46 15 Апреля Сахалинцам предлагают изготовить игрушки для питомцев зоопарка
- 11:56 14 Апреля Некрасовский вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» обсудят в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
