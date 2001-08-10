ВТБ и Фонд защитников природы запускают проект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ и Фонд защитников природы разработали комплекс мер, помогающий снижать число конфликтов между человеком и медведем. В апреле программа «Земля медведя» запускается в Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях. Об этом в рамках XVII Международного форума «Экология» рассказал Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

Ежегодно в России происходят сотни конфликтов между медведем и человеком. Дикие животные выходят к населенным пунктам и палаткам туристов, нападают на людей, что приводит к человеческим трагедиям и отстрелу животных. Наиболее остро с проблемой сталкиваются на Камчатке: одним из самых конфликтных стал 2024 год. Тогда было зафиксировано свыше 600 случаев выхода медведей в населенные пункты, при этом отстреляны были 428 потенциально опасных бурых медведей.

Конфликты происходят из-за незнания особенностей поведения животных и нарушения правил обращения с пищевыми отходами. Например, оставленная туристами еда или попытки прикормить медведей приводят к изменению их пищевых привычек и поведения. Животные становятся смелее, агрессивнее и начинают добывать легкодоступную и калорийную еду там, где находятся люди.

«Многие научные исследования и мировой опыт доказывают, что добрососедство людей и медведей возможно. Но почти полностью оно зависит от человека. Медведь по своей природе стремится избегать встречи с людьми и не становится агрессивным без причины. Разработанная нами программа опирается на успешную международную практику и включает в себя комплекс образовательных механик, благодаря которым снижается число конфликтов между людьми и медведями», – отметил Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

В рамках программы жители и гости Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей с апреля смогут ознакомиться с правилами добрососедства через разные форматы. Среди них: наружная и социальная реклама, мультфильмы, методические материалы, посты в соцсетях, фотовыставки, лекции и уроки.

Мультфильмы «Не корми медведя» можно будет увидеть на видеоэкранах в популярных городских локациях. Туристам, прибывающим на Камчатку, их также будут показывать на круизных судах. На заповедных территориях установят информационные щиты с правилами. Буклеты с информацией о «медвежьем добрососедстве» туристы получат в аэропортах, на вокзалах, в гостиницах. Местные жители получат книги «Жизнь на земле медведя». Специальный комплекс мер будет разработан для сотрудников промышленных предприятий регионов. В дальнейшем программу планируется масштабировать и на другие регионы России.

Ссылка на обучающий ролик (предоставлено пресс-службой Фонда защитников природы): https://disk.yandex.ru/d/A8k3-rwBIBQuLw

__________________

Справка

Просветительская деятельность доказала свою эффективность на примерах международных практик. В середине 20 века в Йеллоустонском парке (США) туристы свободно подкармливали гризли, что привело к конфликтам между животным и человеком. В 1970-х были введены правила по обращению с пищей и отходами, что помогло почти в 2 раза сократить нападения на людей и снизить необходимость отстрела медведей. В Канаде в 1980-х годах подобный комплекс мер также почти в 2 раза помог снизить число отстрелянных черных и бурых медведей.

Сохранение и развитие заповедных территорий – одно из ключевых направлений экологической повестки ВТБ. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия рассматриваются как вклад в здоровье и благополучие будущих поколений. Банк сотрудничает с крупнейшими заповедниками Приморья и Камчатки: АНО «Амурский тигр» (с 2014 г.), Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник (с 2020 г.), ФГБУ «Земля леопарда» (с 2023 г.). ВТБ носит титул хранителя леопарда, под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов. С 2025 г. ВТБ поддерживает «Фонд защитников природы».

Фонд защитников природы – природоохранная организация, созданная профессионалами заповедного дела, которая поддерживает сотрудников заповедников и национальных парков, общественников и волонтёров, учёных и ветеринаров – людей, которые сделали делом своей жизни защиту дикой природы. Фонд защитников природы учрежден Ассоциацией работников заповедного дела.