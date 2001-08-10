Полис ДМС и бесплатное питание: чего хотят южносахалинцы от работодателей

Жители Южно-Сахалинска мечтают о полисе ДМС, оплате обучения и бесплатном питании от работодателя. К таким выводам пришли аналитики SuperJob, опросив экономически активных горожан и представителей компаний.

Как рассказали ТИА «Острова» в сервисе SuperJob, 41% респондентов включили бы полис добровольного медицинского страхования в топ-3 составляющих идеального компенсационного пакета. 34% опрошенных хотят учиться за счёт компании. 27% мечтают о бесплатном питании или компенсации на еду. Каждый пятый выбрал бы доплаты к отпускным и компенсацию аренды жилья. Материальная помощь нужна 18%, оплата спортклуба – 15%, льготные кредиты – 14%. Льготные путёвки и дополнительные дни отпуска набрали по 13%. Замыкают список корпоративы (2%) и услуги юриста или психолога (1%).

Реальность отличается от желаний. Работодатели чаще всего готовы оплачивать обучение (58%), дарить подарки и проводить корпоративы (по 49%), выделять материальную помощь (42%). Полис ДМС предоставляют только 23% компаний. Доплаты к отпускным и льготную ипотеку предлагают лишь 8% и 4% организаций соответственно.

Женщины чаще мужчин выбирают ДМС, путёвки и спортклуб. Мужчины отдают предпочтение компенсации питания, аренды жилья и беспроцентным ссудам. Молодёжь до 25 лет ценит обучение (43%) и скидки на продукцию. Респонденты старше 45 лет чаще хотят бесплатное питание и дополнительные дни отпуска. Опрос проходил с 16 марта по 8 апреля 2026 года.