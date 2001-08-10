Жителей Южно-Сахалинска приглашают на общегородскую уборку

В пятницу 17 апреля в Южно-Сахалинске пройдёт масштабная общегородская уборка. Горожане вместе приведут в порядок дворы, скверы и другие общественные пространства.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии, необходимый инвентарь – грабли, метлы, перчатки и мешки для мусора – можно получить в своей управляющей компании. Альтернативный вариант: жители могут забрать инвентарь в самом департаменте, который находится на проспекте Мира, 64А.

Организаторы призывают горожан обязательно выходить на весеннюю уборку. Чем больше участников выйдет на улицы, тем чище и комфортнее станет город.