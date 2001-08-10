В Южно-Сахалинске дошколята из

Специалисты регионального оператора впервые пришли в гости к воспитанникам детского сада № 47 «Ягодка» в Южно-Сахалинске. На экоуроке они объяснили детям, почему мусор и отходы - это разные вещи и как начать следовать простым экологичным привычкам.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении по обращению с отходами, занятие прошло в рамках Всероссийского «Дня Эколят». Малышам объяснили, чем опасен мусор для природы и почему каждый может внести свой вклад в борьбу с загрязнением. Главный рецепт, который вынесли дети, оказался простым: начать с сортировки отходов дома. Если раскладывать отходы по правильным контейнерам, то больше вторсырья отправится на переработку. Многие ребята уже выходят на субботники с родителями и убирают за собой после пикников. А после серьёзного разговора дошколята взяли обычные бумажные тарелки и превратили их в лебедей.

Сотрудник регоператора Екатерина Николаева поделилась: когда детям объясняешь, как переработка помогает сократить захоронения на полигонах, они реально понимают — их действия имеют значение. Воспитатель «Ягодки» Ксения Юрченко добавила: дети уже сейчас понимают, что для чистоты нужно менять привычки, и сортировка отходов для них — не скучная обязанность, а естественный шаг. Регоператор планирует проводить такие занятия для детей разного возраста регулярно. Недавно воспитанники детсада сдали во Вторпункт более 65 килограммов вторсырья.