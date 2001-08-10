Кадровый центр помог трудоустроиться 42 сахалинцам с ограничениями по здоровью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За первые три месяца 2026 года на Сахалине трудоустроили 42 человека с инвалидностью на квотируемые места. Это ровно в два раза больше, чем годом ранее – тогда работу нашли 21 житель региона.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Кадрового центра Сахалинской области, всего с начала года при содействии службы занятости получили работу 124 человека с инвалидностью. Ещё 11 человек трудоустроили из числа детей-инвалидов. Сейчас сахалинцы и курильчане с ограниченными возможностями здоровья работают обработчиками справочного и информационного материала, операторами копировальных машин, уборщиками служебных помещений, дворниками, рабочими по ремонту зданий, сборщиками, сторожами, вахтерами и делопроизводителями.

Директор Кадрового центра Елена Савельева отметила, что квотируемые рабочие места остаются важной мерой поддержки занятости. С начала года работодатели заявили 235 таких мест – для сравнения, за тот же период прошлого года они предложили только 158. При этом число трудоустроенных на квотируемые места выросло в два раза. Сейчас для соискателей остаются доступными ещё 130 квотируемых рабочих мест.

Работодатели, которые хотят подобрать сотрудников, могут обратиться в любой филиал Кадрового центра региона.