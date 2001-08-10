Врачи и бухгалтеры Южно-Сахалинска лидируют по трудолюбию на работе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство работающих жителей Южно-Сахалинска заявляют, что посвящают работе всё своё рабочее время. Опрос провёл сервис SuperJob в марте 2026 года.

Как сообщили ТИА «Острова» в SuperJob, 61% опрошенных горожан утверждают – они используют каждый рабочий час только на профессиональные задачи. Эти респонденты рассуждают так: «Работать всё-таки пришёл, отдохнуть дома успею» и «На работе необходимо выполнять трудовые обязанности».

Ещё 19% тратят на работу больше половины дня, но оставляют себе пространство для манёвра. 9% признались – фактически они трудятся менее половины рабочего времени.

С возрастом отношение к труду меняется. Среди сотрудников до 35 лет только 50% работают всё рабочее время, а 13% признаются – трудятся меньше половины дня. В группе 35–45 лет показатель подскакивает до 62%, а среди респондентов старше 45 лет – до 71%. Горожане 45+ комментируют: «Нужно правильно расставлять приоритеты и соблюдать сроки» и «На работе надо работать, а личные проблемы решать в свободное время».

Среди популярных профессий чаще других заявляли о полной занятости на работе врачи, бухгалтеры и кладовщики (по 79%), а также водители (77%) и экономисты (69%).