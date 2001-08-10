Мошенники стали чаще использовать сложные схемы для обмана сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания МТС проанализировала мошеннические звонки абонентам Сахалинской области в 2026 году. Аналитики отметили новый тренд – в регионе выросло количество звонков со сложными схемами и сценариями обмана. Однако общее количество мошеннических звонков на Сахалине и Курилах в 2026 году снизилось в 1,9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Стандартные методы обмана становятся всё менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Многоступенчатые схемы предполагают цепочку звонков, чтобы заполучить доверие жертвы и заставить ее передать свои сбережения или персональные данные. Главная цель злоумышленников - пожилые люди старше 65 лет. На них приходится более 70% всех многоэтапных мошеннических звонков в регионе.
Аналитики выяснили, что уже второй год подряд по сложным схемам островитянам чаще всего звонят с предложениями дополнительного заработка и выгодных инвестиций – на такие вызовы приходится около 30% всех мошеннических атак. Также сохраняется тенденция звонков от имени якобы госорганов, коммунальных служб и медицинских организаций.
Мошеннические вызовы поступают сахалинцам в основном по вторникам, средам и пятницам с пиком активности с 11:00 до 13.00. В эти часы дети и молодёжь на учебе, взрослые люди на работе, а пенсионеры остаются дома одни. Злоумышленники пользуются загруженностью или изолированностью человека, чтобы застать его врасплох.
«С конца 2025 года в Сахалинской области наметился тренд на снижение числа мошеннических и спам-атак. Вместе с тем, проблема телефонного мошенничества по-прежнему актуальна: за первый квартал 2026 года МТС с помощью ИИ-инструментов заблокировала около 3 миллионов нежелательных звонков в адрес островитян. Мы постоянно совершенствуем технологии и алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на распознавание нежелательных вызовов с помощью сервиса «Защитник». Он не только блокирует подозрительные звонки, но и предупреждает о мошеннических вызовах близким. Это позволяет создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются войти в доверие, особенно к пожилым людям и детям», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
