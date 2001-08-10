Губернатор поручил завершить ямочный ремонт в центре Южно-Сахалинска к майским праздникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжают ремонтировать дороги без сезонных пауз. Мэр города Сергей Надсадин лично контролирует ход работ – сейчас подрядчики трудятся сразу на нескольких участках.
Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии города, дорожники планируют обновить ориентировочно 4500 квадратных метров асфальта методом укладки «больших карт» и ещё около 700 квадратов – мелким ямочным ремонтом. Три подрядные организации сосредоточили основные силы на центральных улицах, но работы затрагивают и планировочные районы.
В ближайшие две недели ямочный ремонт выполнят на улицах Железнодорожной, Горького, Пограничной, Емельянова, Есенина, Больничной, Дзержинского, Чехова, Красной, 1-й Октябрьской, Коммунистическом проспекте, проспектах Мира и Победы. В городе устраняют дефекты круглый год – технология литого асфальта позволяет работать даже в холода. После зимы улицы восстанавливают горячим асфальтом. Сейчас методом «больших карт» ремонтируют улицу Чехова.
График работ составляют на основе дорожного мониторинга и сигналов горожан. Подрядчики будут перемещаться на следующие улицы в зависимости от погоды и готовности объектов. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – завершить ямочный ремонт в центре города к майским праздникам. Основной объём работ планируют выполнить до 1 июня. Ремонт дорожного покрытия продолжится всё лето.
