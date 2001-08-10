Мотострелки на Сахалине осваивают тактическую стрельбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне «Троицкий» мотострелки гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа осваивают армейскую тактическую стрельбу. Опытные инструкторы – участники специальной военной операции – передают навыки военнослужащим, которые недавно заключили первые контракты с Минобороны России.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, бойцы учатся владеть штатным стрелковым оружием. Они тренируются вести огонь из трёх положений: лёжа, стоя и с колена. Также военнослужащие осваивают быструю перезарядку автомата. Стрельба идёт по мишеням на разных дистанциях – при этом бойцы постоянно перемещаются и меняют огневые позиции.

Учебные места на полигоне оборудовали укрытиями. Они имитируют небольшие строения, оконные и дверные проёмы. Такие занятия готовят боевые группы к выполнению задач в условиях городской застройки.

В первые дни на полигоне военнослужащие проходят этап одиночной подготовки. Инструкторы дают им базовые знания и умения, необходимые для боевых задач. Затем наступает второй этап – слаживание подразделений. Здесь бойцы уже действуют совместно: в тактических группах (двойках, тройках) и в составе отделений и взводов.