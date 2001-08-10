Сахалинских работодателей опрашивают о потребностях в кадрах до 2033 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине стартовал опрос работодателей – он поможет определить потребность региона в кадрах до 2033 года. Результаты анкетирования повлияют на количество бюджетных мест в вузах и сузах, а также скорректируют направления подготовки специалистов.
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, заполнить анкету можно до 1 июня на платформе ВНИИ труда Минтруда России. Директор центра Елена Савельева отметила – чем больше работодателей примут участие, тем точнее получится картина реальной кадровой потребности.
По предварительной оценке, в ближайшие семь лет островному региону понадобятся работники торговли, строители, специалисты по транспортировке и хранению, сотрудники электроэнергетики и ЖКХ, врачи, медсёстры, преподаватели, психологи, а также работники сельского хозяйства и рыболовства. В списке востребованных профессий – архитекторы, инженеры, бетонщики, монтажники, сварщики, механики, пилоты, агрономы, ветеринары, ихтиологи и капитаны судов.
Для участия нужно перейти по ссылке: https://prognoz.vcot.info/ – анкетирование проводят на платформе федерального государственного бюджетного учреждения. В прошлом году во всероссийском опросе приняли участие почти 1800 островных предприятий и организаций. Они представили более 124,5 тысячи сотрудников. По вопросам прохождения опроса работодатели могут обратиться к специалистам любого Кадрового центра региона.
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:48 Вчера Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
12:31 10 Апреля Четыре сахалинские бизнес-леди вошли в лонг-лист всероссийской премии
14:19 8 Апреля На таможне рассказали, какие нарушения допускают сахалинцы, пересекающие границу
15:45 9 Апреля Житель Александровска-Сахалинского украл у бабушки ключи и обокрал её знакомых
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
11:38 17 Марта Приморье и Сахалин отправили на экспорт более 11 тысяч тонн рыбопродукции
Выбор редакции
- 11:56 Вчера Некрасовский вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» обсудят в Южно-Сахалинске
- 16:42 13 Апреля Гостей и жителей Сахалина приглашают на «Библионочь-2026»
- 14:32 13 Апреля Ресторан "Гиорги" приглашает детей на кулинарный мастер-класс по выходным
- 10:29 13 Апреля Южно-Сахалинский симфонический оркестр представит концерт к 160-летию Василия Калинникова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
