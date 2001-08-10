Сахалинских работодателей опрашивают о потребностях в кадрах до 2033 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовал опрос работодателей – он поможет определить потребность региона в кадрах до 2033 года. Результаты анкетирования повлияют на количество бюджетных мест в вузах и сузах, а также скорректируют направления подготовки специалистов.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, заполнить анкету можно до 1 июня на платформе ВНИИ труда Минтруда России. Директор центра Елена Савельева отметила – чем больше работодателей примут участие, тем точнее получится картина реальной кадровой потребности.

По предварительной оценке, в ближайшие семь лет островному региону понадобятся работники торговли, строители, специалисты по транспортировке и хранению, сотрудники электроэнергетики и ЖКХ, врачи, медсёстры, преподаватели, психологи, а также работники сельского хозяйства и рыболовства. В списке востребованных профессий – архитекторы, инженеры, бетонщики, монтажники, сварщики, механики, пилоты, агрономы, ветеринары, ихтиологи и капитаны судов.

Для участия нужно перейти по ссылке: https://prognoz.vcot.info/ – анкетирование проводят на платформе федерального государственного бюджетного учреждения. В прошлом году во всероссийском опросе приняли участие почти 1800 островных предприятий и организаций. Они представили более 124,5 тысячи сотрудников. По вопросам прохождения опроса работодатели могут обратиться к специалистам любого Кадрового центра региона.