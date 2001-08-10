В Южно-Сахалинске начали продавать первую черемшу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сезон сбора дикоросов стартовал на юге Сахалина. На прилавках уже появились первые пучки черемши, которую островитяне часто называют "медвежьим луком", пишет astv.ru.
Собирать черемшу начали ещё неделю назад, самая свежая - из окрестностей села Шебунино в Невельском районе, утверждают продавцы на рынке "Техник".
Стоимость одного пучка варьируется в зависимости от размера дикороса - от 150 до 250 рублей.
Напомним, что черемша вся годится в пищу - и листья, и стебли. Сахалинцы её сушат, тушат, солят. Считается, что растение понижает холестерин, убивает вредные бактерии.
Однако перед посещением леса стоит изучить правила поведения при встрече с бурым медведем. Хищники тоже любят черемшу и часто появляются в местах её произрастания, поэтому растение и называют "медвежьим луком".
