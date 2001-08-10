В России на вторичном рынке выросли предложения китайских автомобилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В марте 2026 года вторичный рынок России зафиксировал рост предложения китайских автомобилей на 8% по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Известия".
Специалисты отмечают, что после скачка средней стоимости подержанных машин возрастом до 15 лет в начале года, на рынке второй месяц подряд наблюдается умеренная ценовая коррекция. Это происходит на фоне сокращения числа предложений среди автомобилей некитайского происхождения.
Средняя цена российских авто в первый весенний месяц выросла менее чем на 1% - до 733 тыс. рублей. Иномарки некитайских брендов подорожали почти на 2% (до 2,39 млн руб.), а китайские - на 2% (до 2,26 млн руб.). При этом средний возраст подержанного китайского автомобиля не превышает пяти лет, тогда как для остальных иностранных марок этот показатель почти вдвое выше.
Среди моделей с пробегом не старше 15 лет наибольшее снижение средней цены в марте показали: Geely Emgrand (-4,7%; 1,55 млн руб.), Tank 500 (-3%; 4,88 млн руб.), ЗАЗ Chance (-2,4%; 234 тыс. руб.), Jaecoo J7 (-2,2%; 2,45 млн руб.) и Lada 2115 (-2%; 231 тыс. руб.).
В региональном разрезе снижение средней стоимости автомобилей с пробегом в марте зафиксировано в Кировской области (-2,5%; 1,03 млн руб.), Кабардино-Балкарии (-1,8%; 987 тыс. руб.) и Ставропольском крае (-1%; 1,5 млн руб.). Самый заметный рост цен произошел в Самарской области (+5,7%; 1,23 млн руб.) и Ярославской области (+5,2%; 1,22 млн руб.). В Санкт-Петербурге и Москве цена выросла чуть менее чем на 2%, достигнув 2,17 млн и 2,88 млн рублей соответственно.
