В Поронайске расчистили парковки для инвалидов после проверки прокуратуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске после вмешательства прокуратуры привели в порядок парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства при уборке снега с парковок для инвалидов. Женщина обратилась на личном приеме заместителя прокурора Сахалинской области Дмитрия Мурашко.
Выяснилось, что стоянки для инвалидов у домов на улицах Театральная, 56, Октябрьская, 73, а также у магазина «Любимый» (Театральная, 52) снегом не чистили. Из-за обильных осадков воспользоваться этими местами не было никакой возможности.
Поронайская городская прокуратура внесла представление главе администрации. После этого парковочные места для инвалидов расчистили - нарушения устранены.
