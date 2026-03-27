Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2026
Сейчас 10:07
81,14|93,42
В Поронайске расчистили парковки для инвалидов после проверки прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске после вмешательства прокуратуры привели в порядок парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства при уборке снега с парковок для инвалидов. Женщина обратилась на личном приеме заместителя прокурора Сахалинской области Дмитрия Мурашко.

Выяснилось, что стоянки для инвалидов у домов на улицах Театральная, 56, Октябрьская, 73, а также у магазина «Любимый» (Театральная, 52) снегом не чистили. Из-за обильных осадков воспользоваться этими местами не было никакой возможности.

Поронайская городская прокуратура внесла представление главе администрации. После этого парковочные места для инвалидов расчистили - нарушения устранены.

Комментарии - 0

Авторизоваться

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?