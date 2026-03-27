В Сахалинском зоопарке пройдут показательные кормления животных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В предстоящие выходные, 28 и 29 марта, Сахалинский зооботанический парк организует для посетителей показательные кормления обитателей. Мероприятия пройдут в формате открытых встреч, где специалисты не только продемонстрируют процесс приема пищи животными, но и поделятся познавательной информацией о каждом виде.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском зооботаническом парке, участие в показательных кормлениях доступно для всех гостей по входному билету в зоопарк. Посетители смогут наблюдать, как животные проявляют свои природные кормовые инстинкты, характерные для каждого биологического вида. Сотрудники зоопарка подробно расскажут о повадках и образе жизни своих подопечных, а также ответят на вопросы присутствующих.

28 марта в 15:00 мероприятие состоится на экспозиции «Аквариумы». Гостей ждет своего рода подводная экскурсия, для участия в которой не потребуется погружаться в воду. Специалисты познакомят посетителей с обитателями аквариумов - расскажут о естественной среде их обитания, особенностях питания и взаимоотношениях внутри подводного сообщества.

29 марта в 15:00 на экспозиции «Экзотариум» пройдет показательное кормление змей семейства Ужеобразных. Организаторы отмечают, что мероприятие имеет возрастное ограничение 16+ и будет использовать живой корм, поэтому такой формат подойдет не всем. Для желающих это станет возможностью увидеть процесс охоты пресмыкающихся в естественных для них условиях.