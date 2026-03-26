В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли кражу из кассы в торговом центре
16:03, 26 Марта 2026 | Новости общества Сахалина и Курил

Почти 300 работодателей обратились в сахалинский Кадровый центр с начала года

С начала 2026 года в Кадровый центр Сахалинской области обратились 298 работодателей за помощью в поиске сотрудников. Из них 43 компании стали новыми партнерами службы занятости.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре, предприятия искали специалистов в торговле, транспорте, образовании, здравоохранении, сфере услуг и на производстве. В списке востребованных вакансий — водители, врачи, учителя, повара, продавцы-кассиры, бухгалтеры, машинисты крана и бульдозера, слесари, электрогазосварщики и другие специалисты.

Директор Кадрового центра Елена Савельева отметила, что интерес работодателей к службе занятости растет. За аналогичный период прошлого года предприятия заявили 594 вакансии на 1402 рабочих места, а в этом году — уже 847 вакансий на 3387 рабочих мест. Консультанты помогают компаниям на всех этапах: оформляют заявки, уточняют потребности, подбирают кандидатов и проводят собеседования.

