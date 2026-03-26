В Южно-Сахалинске определились лидеры турнира "360"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В СахОУНБ прошел второй этап интеллектуального турнира «360». Участники отвечали на вопросы разного уровня сложности и зарабатывали баллы для своих команд.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе библиотеки, игра состоялась 25 марта. В ней участвовали пять команд из школьников и студентов. Формат был командным: участники решали задания на эрудицию, логику и работу с информацией. Среди вопросов встречались как базовые, например из физики, так и краеведческие, требующие аналитического подхода. Призовой фонд для победителей предоставили партнеры библиотеки.
По итогам второго тура лидирует команда «Сковородочка» с 25 баллами. На втором месте - «Легенды» (24 балла), на третьем - «Арабские Лошади» (20 баллов). Также в турнире участвуют коллективы «Надежда» и «Звёзды Голливуда». Итоги подведут после двух оставшихся игр. Следующая состоится 30 апреля в 18:00.
