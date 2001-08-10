В пяти районах Сахалина объявлена лавинная опасность

В нескольких районах Сахалинской области сохраняется опасность схода лавин. Спасатели держат ситуацию на контроле.

Как сообщили ТИА «Острова» в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, по данным Сахалинского Росгидромета, 25 марта лавиноопасно в пяти муниципалитетах. В зоне риска находятся Александровск-Сахалинский, Смирныховский, Углегорский, Долинский районы, а также областной центр.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий схода снежных масс, готовы к оперативному реагированию. Спасатели призывают жителей воздержаться от выхода в горы и соблюдать меры предосторожности.