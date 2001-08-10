Сахалинские подростки могут пройти онлайн-отбор в ГИТИС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор сахалинских абитуриентов в рамках приемной кампании 2026/2027 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ пройдут на цифровой платформе МТС Линк 8-9 апреля. Лучшие участники онлайн-тура будут рекомендованы для очных этапов поступления в ГИТИС в Москве.

Предварительный отбор абитуриентов на базе МТС Линк пройдет на факультет мастерства актера в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». В нем смогут принять участие ученики общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений, которые получат аттестат в 2026 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Пройти отбор на актерский факультет можно 8-9 апреля, начало в 15 часов по сахалинскому времени. Необходима предварительная регистрация.

Абитуриенты должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно педагоги в рамках первого тура проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить танец. Оценивать артистизм будет старший преподаватель кафедры актерского мастерства ГИТИСа Екатерина Николаева.

«Сахалинские ребята очень талантливы и творчески одарены. В 2023 году одиннадцатиклассник Глеб Нурмухамбетов из Невельска успешно прошел онлайн отбор в рамках проекта «Поколение М», дальнейшие очные испытания и сейчас учится в ГИТИСе на актерском отделении. В целом, сотрудничество МТС и ГИТИСа дает возможность ребятам по всей стране попробовать свои силы в отборе на актерский факультет. В итоге только в прошлом году по итогам проведенных на платформе МТС Линк консультаций 163 абитуриента из регионов были рекомендованы для поступления в Москве. В этом году встречи с педагогами вуза на базе МТС Линк пройдут уже в пятый раз – и это уникальный пример влияния технологий на творчество и образование», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

«Для нас всегда было важно иметь возможность отыскать таланты за пределами Москвы. И больше половины студентов ГИТИСа – ребята из регионов нашей большой страны. Поэтому так ценим мы сотрудничество с МТС. Благодаря МТС каждый год мы выезжаем в несколько регионов и проводим там очные туры. Онлайн-отбор – исключительный формат, который мы больше нигде и ни с кем не практикуем, но мы видим, как развивается год от года цифровая платформа МТС Линк и верим, что в какой-то момент она позволит увидеть каждого абитуриента как живого. Но уже сегодня мы обращаем внимание на то, что участники онлайн-отборов в итоге доходят до конкурса, а есть и те, кто счастливо учится в ГИТИСе», – говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Об МТС Линк

Включает в себя следующие продукты: сервис для онлайн-встреч и совещаний, платформу для онлайн-обучения и вебинаров, решение для создания онлайн-курсов и организации обучения, сервис для гибридных и онлайн-мероприятий, интерактивные онлайн-доски для совместной работы и корпоративный мессенджер

О проекте МТС «Поколение М»

«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем.

О ГИТИСе

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший и единственный театральный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на восьми факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском. В прошлом году ГИТИС отметил 145-летие.