Педагоги из Поронайска получили жилищный сертификат по программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семья педагогов школы №1 Поронайска - Анастасия и Степан Сёмкины - стала обладателем жилищного сертификата в рамках федеральной программы «Молодая семья» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Торжественное вручение сертификата состоялось в администрации Поронайского муниципального округа. Документ многодетной семье вручил мэр округа Антон Карпуков.

Супруги Сёмкины не просто молодые специалисты, которые посвятили себя благородному делу обучения детей. Они - многодетные родители. В семье растут трое замечательных ребятишек - Михаил, Тимофей и маленькая Вера. Для таких семей вопрос улучшения жилищных условий - это вопрос создания прочного фундамента для счастливого будущего.

- Такие меры поддержки позволяют молодым семьям округа сделать серьёзный шаг к улучшению жилищных условий. Приятно осознавать, что механизмы государственной помощи работают и приносят реальные результаты, - отметил глава района Антон Карпуков.

Семья Сёмкиных поблагодарила за поддержку и поделилась планами:

- Мы безмерно рады получению сертификата! Это огромная помощь для нашей семьи. Обязательно используем его для улучшения жилищных условий - хотим, чтобы у наших детей было просторное и уютное пространство для роста и развития. Спасибо за возможность строить уверенное будущее, - отметили Анастасия и Степан.