Почти шестьдесят курсантов осваивали тактику и управление дронами в сахалинском центре

В Тымовском районе завершились учебные сборы, участниками которых стали студенты и старшеклассники. Молодые люди на протяжении нескольких дней осваивали основы военного дела под руководством опытных инструкторов.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, занятия проходили на базе учебно-методического центра «Авангард». К участию привлекли студентов «Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства», а также старшеклассников из средних общеобразовательных школ Тымовского района. Всего в сборах, которые были организованы в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», приняли участие почти шестьдесят человек.

Для курсантов организовали полное погружение в армейский распорядок. В программу включили отработку строевых приемов, занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке. Кроме того, ребята изучили основы радиационной, химической и биологической защиты, а также попрактиковались в управлении современными беспилотными летательными аппаратами.

Наиболее запоминающимся этапом сборов для молодежи стал выезд на общевойсковое стрельбище полигона «Успеновский». Там для курсантов организовали учебные стрельбы.

Проводили занятия опытные инструкторы, которые являются участниками специальной военной операции. Большинство из них ранее служили по контракту в подразделениях гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа.