Вице-мэр Елена Фёдорова обсудила с жителями Южно-Сахалинска благоустройство районов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошла встреча представителей администрации с жителями Ново-Александровска, Новой Деревни и Ключей. Мероприятие провели вице-мэр областного центра Елена Фёдорова и депутат Сахалинской областной Думы Александр Гринберг.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, участники встречи смогли задать вопросы руководителям городских структурных подразделений. Обсуждалось благоустройство территорий, ремонт и содержание дорог, уборка снега, работа уличного освещения, а также расширение возможностей для досуга молодёжи.

Жители отмечают, что такой формат общения приносит реальные результаты. Жительница Ново-Александровска Ирина Лаврентьева рассказала, что после встреч в микрорайоне многое меняется к лучшему, с людьми всегда держат обратную связь. Её поддержала Марина Андреева из Новой Деревни, добавив, что на встречах можно озвучить любые вопросы — и частные, и касающиеся района в целом. По её словам, представители администрации и депутаты открыты к диалогу, и многие проблемы удаётся решить прямо на месте.

Все обращения жителей взяты в работу. Вице-мэр Елена Фёдорова отметила слаженную работу служб и положительную динамику, подчеркнув эффективное взаимодействие между населением и администрацией. Выездные встречи с жителями в сёлах и планировочных районах проводятся в Южно-Сахалинске на постоянной основе по поручению мэра Сергея Надсадина.