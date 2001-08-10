Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2026
Сейчас 20:56
80,96|93,92
На Сахалине устаревшие металлические баки заменяют на евроконтейнеры

На Сахалине устаревшие металлические баки заменяют на евроконтейнеры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжают менять устаревшие мусорные баки на современные пластиковые контейнеры. Работы ведутся по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении по обращению с отходами, металлические ёмкости заменяют на евроконтейнеры объёмом 1,1 кубометра. Новая тара уже поступила в учреждения образования, культуры и социальной защиты. Главная задача — перейти к единому стандарту, который упрощает вывоз отходов и отвечает санитарным требованиям.

В ведомстве подвели промежуточные итоги программы. Потребность в новых контейнерах полностью закрыта для школ, детских садов, учреждений культуры и организаций, подведомственных министерству спорта. В системе социальной защиты из 19 запланированных ёмкостей обновили шесть. В структурах агентства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности заменили пять контейнеров из одиннадцати необходимых.

Старые металлические баки создавали сложности при механизированной погрузке и не всегда соответствовали современным санитарным нормам. Директор департамента организации обращения с твёрдыми коммунальными отходами министерства ЖКХ Виктория Огиенко отметила, что новые контейнеры помогают сделать сбор и вывоз мусора более эффективными, а также снижают нагрузку на окружающую среду.

Несмотря на название «евро», контейнеры производят в России. Они легче металлических, их удобнее перемещать. Каждый бак оснащён фиксаторами колёс и крышкой, которая не даёт мусору разлетаться. При погрузке мусоровоз автоматически опрокидывает контейнер - это ускоряет процесс и сохраняет чистоту на площадке.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?