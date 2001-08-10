На Сахалине устаревшие металлические баки заменяют на евроконтейнеры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине продолжают менять устаревшие мусорные баки на современные пластиковые контейнеры. Работы ведутся по поручению губернатора Валерия Лимаренко.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении по обращению с отходами, металлические ёмкости заменяют на евроконтейнеры объёмом 1,1 кубометра. Новая тара уже поступила в учреждения образования, культуры и социальной защиты. Главная задача — перейти к единому стандарту, который упрощает вывоз отходов и отвечает санитарным требованиям.
В ведомстве подвели промежуточные итоги программы. Потребность в новых контейнерах полностью закрыта для школ, детских садов, учреждений культуры и организаций, подведомственных министерству спорта. В системе социальной защиты из 19 запланированных ёмкостей обновили шесть. В структурах агентства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности заменили пять контейнеров из одиннадцати необходимых.
Старые металлические баки создавали сложности при механизированной погрузке и не всегда соответствовали современным санитарным нормам. Директор департамента организации обращения с твёрдыми коммунальными отходами министерства ЖКХ Виктория Огиенко отметила, что новые контейнеры помогают сделать сбор и вывоз мусора более эффективными, а также снижают нагрузку на окружающую среду.
Несмотря на название «евро», контейнеры производят в России. Они легче металлических, их удобнее перемещать. Каждый бак оснащён фиксаторами колёс и крышкой, которая не даёт мусору разлетаться. При погрузке мусоровоз автоматически опрокидывает контейнер - это ускоряет процесс и сохраняет чистоту на площадке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Из-за пьющей матери трое юных сахалинцев попали реабцентр
09:37 Сегодня Жителя Южно-Сахалинска спасли на пожаре в многоэтажке
09:34 Сегодня На Сахалине сыграли в "Подземелья и драконы" по авторскому сценарию
09:07 Сегодня Более двух тысяч нарушений ПДД выявили на Сахалине за минувшие сутки
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
11:59 18 Марта Сахалинский таможенник уволен из-за подозрительных доходов
15:26 20 Марта Житель Макарова едва не убил знакомого ударом ножа в грудь
11:05 20 Марта Жители Южно-Сахалинска могут следить за земляными работами в реальном времени
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
Выбор редакции
- 09:34 Сегодня На Сахалине сыграли в "Подземелья и драконы" по авторскому сценарию
- 14:45 23 Марта Более 130 работ представят на выставке "Авангард в квадрате" в Южно-Сахалинске
- 11:00 23 Марта В Южно-Сахалинске воссоздали старинную мордовскую свадьбу
- 10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?