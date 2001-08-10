Открытый диалог: 16 тысяч предложений от граждан поступило в Народную программу ЕР

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 марта в Москве прошло заседание генсовета партии «Единая Россия», главной темой которого стало обсуждение подготовки новой Народной программы. С ней партия отправится на выборы в Госдуму осенью этого года. О готовности к выполнению этих задач заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.

«Вся инфраструктура партии готова и загружена, мы находимся в активной фазе проведения предварительного голосования и в избирательной кампании. Наша задача - организованно этот путь пройти», - заявил он.

Сбор предложений в Народную программу сопровождается ростом сторонников партии ЕР. За пять лет их стало больше на 300 тысяч (до 938 тысяч), сейчас членов партии 2,653 миллиона. 200 тысяч человек - активисты МГЕР. Более 250 тысяч - активистки «Женского движения Единой России».

Поступило уже более 16 тысяч предложений, которые будут сформированы в новый программный документ. Сбор инициатив продолжается онлайн на сайте естьрезультат.рф. Также партия организовала в 16 городах офлайн-площадки, где желающие могут поделиться своими идеями. Программа партии будет состоять из двух документов, что стало новым подходом в ее работе. Первый - предвыборная программа, план работы партии на срок полномочий. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Сейчас партия проводит предварительное голосование. По его итогам жители определят, кто из кандидатов будет представлять их интересы от «Единой России». Особое внимание уделяется участникам спецоперации, решившим участвовать в выборах: для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании, также их будут сопровождать наставники до и после выборов.

Владимир Васильев, заместитель секретаря генсовета партии, отметил, что фракция «Единой России» – это законодательная опора главы государства в парламенте. Ключевой ее задачей является реализация поручений от президента по итогам съездов партии, посланий федеральному собранию, заседаний госсоветов и прямых линий.

Одним из направлений реализации этих поручений стала поддержка региональных бюджетов. Владимир Васильев отметил, что по поручению Владимира Путина в федеральном бюджете выделили средства на списание 2/3 задолженности регионам по бюджетным кредитам. В бюджете Сахалинской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов также предусмотрены механизмы реструктуризации задолженности, но уже на муниципальном уровне. Списание задолженности по бюджетным кредитам позволяет региону снизить долговую нагрузку. Эти ресурсы могут быть перенаправлены на реализацию инфраструктурных проектов, обновление коммунальной инфраструктуры, поддержку инвестиционной активности и другие приоритетные направления для развития городов Сахалинской области.

«Сэкономленные средства в размере 200 миллиардов рублей ежегодно направляются на инфраструктурные проекты. Счётная палата выявила, что в результате таких действий общий уровень долговой нагрузки на бюджеты регионов сократился с 21% до 18%, а количество регионов с высоким уровнем долговой устойчивости увеличилось до 64 регионов, что на 10% больше, чем до введения этой меры», – сказал он.