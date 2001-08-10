На Сахалине сыграли в

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке продолжают играть в настольную ролевую игру «Подземелья и драконы». Очередная встреча под названием «Ждём тебя, герой!» прошла в главной библиотеке острова 22 марта.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, участников ждала кампания, придуманная специалистом молодёжного центра «Универсалка» Михаилом Бондариком. Девять игроков оказались в вымышленном городе Ветроград. Им предстояло разобраться в цепочке заговоров, связанных с контрабандой и поисками эликсира бессмертия. За игровым столом собравшиеся успешно прошли сюжет вплоть до этапа переговоров между аристократами и контрабандистами.

Такие мероприятия помогают развивать образное мышление, улучшать навыки общения и учиться выстраивать стратегии, работая в команде. Следующая встреча в рамках игровой кампании назначена на 12 апреля. Узнать подробности можно по телефону +7 (4242) 45-25-44.