Садоводам и фермерам Южно-Сахалинска рассказали о пожарной безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации областного центра прошло совещание, участниками которого стали представители садоводческих товариществ, сельскохозяйственных и крестьянско-фермерских хозяйств. Главная тема встречи - подготовка к предстоящему пожароопасному сезону и обеспечение безопасности на территориях.

Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Южно-Сахалинску ГУ МЧС России по Сахалинской области Александр Смирнов подробно рассказал о правилах пожарной безопасности, методах предотвращения возгораний и действиях в случае их возникновения. Он также ознакомил участников встречи с возможностями местных противопожарных формирований.

Консультации по видам огнетушителей и правилам их эффективного применения провел заместитель председателя областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Константин Терновский.

Кроме этого, участники встречи получили информацию о финансовой поддержке. Директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова рассказала о возможности получения субсидий из городского бюджета. Эти средства помогут возместить часть расходов на инженерное обустройство территорий в 2026 году.