В Южно-Сахалинске объявили старт весеннего месячника чистоты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 апреля в Южно-Сахалинске начинается традиционный весенний месячник чистоты. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации областного центра, в течение месяца сотрудники мэрии, подведомственных учреждений, управляющих компаний, предприниматели, волонтёры и сами жители будут приводить город в порядок после зимы.
В планах — ворошение и уборка снега, ликвидация наледи и сбор мусора. Главные события месячника — два больших субботника: общегородской пройдёт 18 апреля, общероссийский — 25 апреля. Кроме того, жителей ждут «чистые пятницы» 3, 10, 17 и 24 апреля.
Заместитель начальника управления мониторинга городского хозяйства Евгений Замотаев отметил, что такие мероприятия проводят ежегодно. Горожане массово выходят наводить порядок в парках, скверах, на берегах рек и придомовых территориях. Желающим помочь выдадут инвентарь, мешки и перчатки — за ними можно обратиться в департамент городского хозяйства на улице Мира, 64а. Дополнительную информацию уточняйте по телефонам 300-461 (доб. 3) и 300-474 (доб. 4).
В дни «чистых пятниц» и субботников полигон твёрдых бытовых отходов будет принимать мусор от жителей и организаций бесплатно. По словам Замотаева, в апреле запланировано не менее четырёх «чистых пятниц» и два субботника. Задача — полностью убрать мусор, сухие ветки и привести территории в порядок. К работам привлекут управляющие компании, а городская свалка будет работать на приём отходов.
Активными участниками весенних уборок традиционно становятся жители территориальных общественных самоуправлений. Председатель ТОС «Пограничная 22» Анна Григорьева рассказала, что в их дворе субботник проводят каждый год. Люди охотно присоединяются, потому что это их дом, и им хочется, чтобы вокруг было уютно и чисто. В этом году снега меньше - сначала планируют его ворошить, чтобы быстрее растаял, затем займутся газонами, кустами и детской площадкой.
В администрации добавили, что работы по санитарной очистке города проводят системно. С начала года уже ликвидировали 17 несанкционированных свалок и вывезли более 150 кубических метров мусора.
