В Поронайске чествовали работников ЖКХ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске в концертном зале "Центральный" прошёл праздничный вечер, посвящённый Дню работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.

В ходе праздничной программы со сцены звучали слова благодарности в адрес сотрудников коммунальных служб, тепло- и электросетей, котельных и коммунальных предприятий: МУП «Управдом», МУП «ПКК-1», МУП «Прогресс», МУП «Теплотехник-1», МУП «Вахрушевская коммунальная компания», ООО ЖК «Бумажник».

Почётные гости поблагодарили тех, кто делает округ чище и комфортнее: дворников, работников по вывозу твёрдых коммунальных отходов, дорожные службы, сантехников, слесарей, сварщиков и электриков.

С тёплыми поздравлениями к собравшимся обратились первый вице-мэр Поронайского муниципального округа Андрей Шенцов и председатель Собрания Поронайского округа Виктория Кривошеева.

В этот вечер почётными грамотами и благодарственными письмами администрации и Собрания были отмечены более 40 сотрудников различных коммунальных предприятий.

Поздравления чередовались яркими концертными номерами, исполненными воспитанниками Детской школы искусств и артистами КДЦ «Мир».

В заключение концертной программы были объявлены итоги экологического конкурса «Актавёнок за экологию», организованного партией «Единая Россия».

Виктория Кривошеева вручила грамоты и подарки победителям конкурса:

- средней школе с. Малиновка;

- детскому саду № 4 «Ивушка» с. Леонидово;

- средней школе № 8 г. Поронайска;

- детскому саду № 5 «Сказка» г. Поронайска.