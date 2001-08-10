В Поронайске чествовали работников ЖКХ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске в концертном зале "Центральный" прошёл праздничный вечер, посвящённый Дню работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.
В ходе праздничной программы со сцены звучали слова благодарности в адрес сотрудников коммунальных служб, тепло- и электросетей, котельных и коммунальных предприятий: МУП «Управдом», МУП «ПКК-1», МУП «Прогресс», МУП «Теплотехник-1», МУП «Вахрушевская коммунальная компания», ООО ЖК «Бумажник».
Почётные гости поблагодарили тех, кто делает округ чище и комфортнее: дворников, работников по вывозу твёрдых коммунальных отходов, дорожные службы, сантехников, слесарей, сварщиков и электриков.
С тёплыми поздравлениями к собравшимся обратились первый вице-мэр Поронайского муниципального округа Андрей Шенцов и председатель Собрания Поронайского округа Виктория Кривошеева.
В этот вечер почётными грамотами и благодарственными письмами администрации и Собрания были отмечены более 40 сотрудников различных коммунальных предприятий.
Поздравления чередовались яркими концертными номерами, исполненными воспитанниками Детской школы искусств и артистами КДЦ «Мир».
В заключение концертной программы были объявлены итоги экологического конкурса «Актавёнок за экологию», организованного партией «Единая Россия».
Виктория Кривошеева вручила грамоты и подарки победителям конкурса:
- средней школе с. Малиновка;
- детскому саду № 4 «Ивушка» с. Леонидово;
- средней школе № 8 г. Поронайска;
- детскому саду № 5 «Сказка» г. Поронайска.
