Президент ТПП России оценил новые технологии в аэропорту Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэропорт Южно-Сахалинска посетил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации аэровокзала, руководитель некоммерческой организации вместе с коллегами изучает ведущие инвестиционные проекты областного центра, уделяя особое внимание производственным процессам.
Гостям провели экскурсию по терминалу и показали, как работают ключевые подразделения: служба транспортной безопасности, организация перевозок, наземное обслуживание и производственно-диспетчерская служба. Сотрудники на конкретных примерах объяснили, какие инструменты применяют для повышения пропускной способности, улучшения охраны труда и качества сервиса.
В большинстве отделов аэровокзала разработали собственные стандарты рабочего места. В зоне досмотра пересмотрели маршруты пассажиров - несколько линий объединили, чтобы эффективнее использовать ресурсы. В зале регистрации появились стойки для самостоятельного оформления билетов и сдачи багажа, а также мобильные терминалы для оплаты услуг авиакомпаний.
В прошлом году безлюдные технологии внедрили в комнате матери и ребёнка. Теперь, чтобы отдохнуть перед полётом с малышом, достаточно позвонить в домофон и показать посадочный талон на камеру - дверь откроется автоматически. Без постоянного присутствия персонала работают и новые зоны в чистой зоне: комнаты для пеленания младенцев и помещения для отдыха домашних питомцев.
Заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров отметил, что при организации пространства и управлении процессами в аэровокзале делают ставку на технологии производственной системы. Это помогает сократить время ожидания, грамотно распределить персонал и эффективно работать в часы пиковых нагрузок. Всё координируют удалённо через единую специализированную программу, которая позволяет исключить человеческий фактор.
В этом году сервисы аэровокзала уже оценили блогер Дмитрий Добролюбов и министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. Воздушная гавань регулярно принимает отраслевых экспертов, чтобы совершенствовать производство и качество услуг.
