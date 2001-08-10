Более 60 сахалинцев старшего возраста нашли работу с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области с начала 2026 года трудоустроились 60 жителей предпенсионного и пенсионного возраста. Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре региона, это почти треть от всех обратившихся за помощью граждан старшего поколения - всего таких заявок поступило 210.
Люди старшего возраста нашли себя в административной сфере, образовании, на транспорте и складах, в медицине и общепите. Самыми востребованными специальностями оказались рабочий по обслуживанию и ремонту зданий, охранник, бухгалтер, повар и продавец-кассир.
Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила, что интерес к услугам службы занятости со стороны старшего поколения вырос: за первые месяцы 2025 года обратились 156 человек, а в этом - уже 210. Она подчеркнула, что возраст не становится преградой, а опыт, накопленный годами, ценится работодателями. Многие пенсионеры и предпенсионеры осваивают новые профессии по национальному проекту «Кадры», который инициировал президент Владимир Путин.
Специалисты центра помогают клиентам на всех этапах: дают индивидуальные консультации, помогают с профориентацией, учат составлять резюме и подбирают подходящие вакансии. Сопровождение начинается с первого обращения и продолжается до выхода на работу.
Для сравнения: за весь 2025 год при поддержке службы занятости устроились более 400 сахалинцев старшего возраста. Ещё свыше ста человек прошли переобучение или повысили квалификацию.
Получить подробную информацию о доступных вакансиях и мерах поддержки можно в любом офисе Кадрового центра Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?