В Благовещенске ищут артефакты прошлого для создания уникального музея

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске приступили к формированию выставочного пространства «ZOV». Организаторы обратились к жителям с призывом о помощи. Им нужны артефакты прошлого. Для экспозиции ищут военные ящики любых размеров и каски времен СССР, пишет ИА "Порт Амур".

"Мы ищем каски в неограниченном количестве. Пусть они будут свидетелями времени - ржавые, облезшие, лишенные внутренностей. Если эти безмолвные свидетели истории хранятся у вас без применения, они обретут новое значение в нашем проекте", - рассказали в военно-патриотическом клубе "МотоПатриот".

Пространство будет разделено на несколько смысловых секций, которые позволят посетителям проследить историю страны от Великой Отечественной войны до современности. В экспозиции будут представлены и легендарное оружие Победы, и трофейные образцы вооружения противника, и реликвии, поднятые поисковиками в ходе раскопок.