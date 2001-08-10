В Благовещенске ищут артефакты прошлого для создания уникального музея
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Благовещенске приступили к формированию выставочного пространства «ZOV». Организаторы обратились к жителям с призывом о помощи. Им нужны артефакты прошлого. Для экспозиции ищут военные ящики любых размеров и каски времен СССР, пишет ИА "Порт Амур".
"Мы ищем каски в неограниченном количестве. Пусть они будут свидетелями времени - ржавые, облезшие, лишенные внутренностей. Если эти безмолвные свидетели истории хранятся у вас без применения, они обретут новое значение в нашем проекте", - рассказали в военно-патриотическом клубе "МотоПатриот".
Пространство будет разделено на несколько смысловых секций, которые позволят посетителям проследить историю страны от Великой Отечественной войны до современности. В экспозиции будут представлены и легендарное оружие Победы, и трофейные образцы вооружения противника, и реликвии, поднятые поисковиками в ходе раскопок.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?