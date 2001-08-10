24 Марта 2026
На Камчатке машина скорой помощи не смогла доехать до дома пациента из-за нерасчищенной дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В посёлке Термальном машина скорой помощи не смогла добраться до дома пациента из-за плохого состояния проезда, сообщает ТК "41 Регион".

Медики направлялись к дому № 5 по улице Ленина, однако подъехать к подъезду не смогли. По словам очевидца, проезд не был расчищен управляющей компанией «Апрель».

В итоге врачам пришлось добираться до пациента пешком — по лужам и неубранной территории.

