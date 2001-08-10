"Проводники безопасности" будут следить за общественным порядком в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 волонтеров старшего поколения изучают видео с камер системы «Безопасный город», отсеивают ложные тревоги и фиксируют подозрительные эпизоды. Сегодня проект работает в пяти муниципалитетах, в этом году он должен охватить все районы области. Планы по развитию этой и других инициатив серебряного добровольчества обсудили на координационном совете под руководством губернатора Валерия Лимаренко.

Проект «Проводники безопасности» работает с июля прошлого года. Он стал примером эффективного соединения современных технологий с человеческой наблюдательностью и жизненным опытом. Искусственный интеллект анализирует огромный поток информации с камер видеонаблюдения и выделяет потенциально опасные эпизоды. А серебряные волонтеры изучают их и определяют, стоят ли эти случаи внимания полиции.

За восемь месяцев работы «проводники безопасности» обработали 107 тысяч событий. 96% процентов из них отправили в архив как ложное срабатывание. 2,5 тысячи взяли в работу правоохранительные органы. По 400 подтвердились факты правонарушений.

Сегодня проект работает в Южно-Сахалинске, а также Анивском, Корсаковском, Долинском и Холмском районах. Но добровольцы выразили желание охватить и все остальные муниципалитеты.

- Есть ресурс и желание помогать, поэтому надеемся, что появится также техническая возможность. Волонтерское движение у нас очень активное. Мы готовы и 100 человек привлечь, на севере много помощников, – обратилась к главе региона куратор серебряных волонтеров по направлению «Проводники безопасности» Юлия Кузьминых.

Валерий Лимаренко инициативу поддержал:

- Система видеонаблюдения помогает поддерживать общественный порядок на островах, предотвращать правонарушения и преступления. Но, чтобы технологии работали наиболее эффективно, нам нужны люди. И я благодарю активистов старшего поколения за то, что приходите на помощь в самых разных направлениях и заботитесь о наших земляках.

Министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев добавил, что в общественных пространствах дополнительно установили порядка 900 камер видеонаблюдения. С апреля планируется начать их подключать и обеспечивать доступ волонтерам.

В ходе координационного совета были рассмотрены и другие вопросы. Так, куратор серебряных добровольцев в сфере ЖКХ Алена Силачева считает необходимостью повышать правовую грамотность управдомов. Она выступила с инициативой запустить онлайн-обучение с упором на практику. Глава региона поддержал предложение. По его мнению, это позволит качественнее отрабатывать обращения жильцов многоквартирных домов.

Напомним, движение серебряных волонтеров было запущено в 2019 году по инициативе Валерия Лимаренко. Сегодня в нем участвуют 1,5 тысячи активистов, которые работают в восьми направлениях – медицина, ЖКХ, экология, спорт, культура, социальная защита, событийное волонтерство и «проводники безопасности».