В Южно-Сахалинск с рабочим визитом прибыл глава Торгово-промышленной палаты РФ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин прибыл в Сахалинскую область с рабочим визитом. В аэропорту Южно-Сахалинска его встретили руководители региональных ведомств и представители воздушной гавани.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной торгово-промышленной палате, первым делом высокому гостю показали международный аэровокзальный комплекс. Особое внимание уделили внедрению бережливых технологий - с 2020 года предприятие участвует в нацпроекте «Производительность труда». Оптимизировали ключевые процессы: досмотр, регистрацию и обслуживание пассажиров. Автоматизация помогла ускорить работу, снизить нагрузку на сотрудников и направить сэкономленные средства на развитие.
Гостю также представили социально-ориентированные сервисы: комнату матери и ребенка в чистой зоне вылета, где есть все для ухода за детьми, и специализированное пространство для животных. Последнее, как отметили в аэропорту, - уникальное для России место, где питомцы могут комфортно ждать рейса.
Визит Сергея Катырина продолжается. В программе - встречи и мероприятия по поддержке предпринимательства и развитию делового сообщества на Сахалине.
Комментарии - 0
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?