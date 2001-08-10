24 марта выходить на лед в заливе Мордвинова опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели предупреждают жителей и гостей Сахалина о нестабильной ледовой обстановке в заливе Мордвинова. Выходить на лед в этом районе 24 марта небезопасно.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном МЧС, 24 марта в заливе Мордвинова сохраняется участок устойчивого припая. Он протянулся от 13-го километра до мыса Свободный, его ширина достигает двух километров. Однако на остальных участках юго-восточного побережья острова лед неустойчив.

Из-за приливов и отливов возможно появление трещин и разводий, а также частичный отрыв льдов от берега. Специалисты настоятельно не рекомендуют выходить на лед в этих местах. В случае экстренной ситуации следует немедленно звонить по номеру 112.

 

