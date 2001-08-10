24 марта выходить на лед в заливе Мордвинова опасно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спасатели предупреждают жителей и гостей Сахалина о нестабильной ледовой обстановке в заливе Мордвинова. Выходить на лед в этом районе 24 марта небезопасно.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном МЧС, 24 марта в заливе Мордвинова сохраняется участок устойчивого припая. Он протянулся от 13-го километра до мыса Свободный, его ширина достигает двух километров. Однако на остальных участках юго-восточного побережья острова лед неустойчив.
Из-за приливов и отливов возможно появление трещин и разводий, а также частичный отрыв льдов от берега. Специалисты настоятельно не рекомендуют выходить на лед в этих местах. В случае экстренной ситуации следует немедленно звонить по номеру 112.
Это читают
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
10:32 Вчера Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
Выбор редакции
- 14:45 Вчера Более 130 работ представят на выставке "Авангард в квадрате" в Южно-Сахалинске
- 11:00 Вчера В Южно-Сахалинске воссоздали старинную мордовскую свадьбу
- 10:32 Вчера Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
- 11:05 20 Марта Жители Южно-Сахалинска могут следить за земляными работами в реальном времени
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
