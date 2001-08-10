ВТБ: свыше 300 тысяч дальневосточников получили Пушкинскую карту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным ВТБ, в ДФО Пушкинскую карту оформили 312 тысяч человек – это каждый третий дальневосточник в возрасте от 14 до 22 лет. Наибольшая доля таких пользователей – в Еврейской автономной области, где карту получили 45% молодых людей этого возраста. Также в числе лидеров – Бурятия (41%) и Хабаровский край (40%).

Большинство (62%) обладателей Пушкинской карты в ДФО – старшеклассники. Чаще других ее оформляют в 17 и 18 лет: таких 17% и 16% соответственно, еще 15% составляют 16-летние жители Дальнего Востока. Реже Пушкинской картой пользуются молодые люди в 14 лет (2%).

ВТБ с 1 января 2026 года стал оператором программы «Пушкинская карта». Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Сегодня в этой программе участвуют более 12 тыс. организаций культуры из всех регионов России. Число доступных мероприятий превышает 55 тыс.

Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия, из них на кино - до 2 тыс. рублей. На сегодняшний день по стране выдано более 6 млн Пушкинских карт.