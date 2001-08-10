На Сахалине военнослужащих учат захватывать опорные пункты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сахалинском полигоне «Троицкий» проходят подготовку военнослужащие, которые недавно заключили первые контракты с Минобороны. Их обучают тактике захвата опорных пунктов условного противника.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, программа тренировок составлена с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Занятия проводят инструкторы — участники СВО, которые разработали набор приемов для повышения уровня подготовки бойцов.

На полигоне используют средства имитации: дымы, взрывпакеты и холостые патроны. По словам инструктора с позывным Цыган, это вызывает у обучающихся выброс адреналина и заставляет выкладываться на тренировках по максимуму. Окопы, блиндажи и позиции на полигоне оборудованы так же, как у противника в зоне проведения СВО.