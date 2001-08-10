В Южно-Сахалинске можно будет попробовать еду космонавтов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной научной библиотеке пройдет мероприятие, посвященное Дню космонавтики. Устный журнал «Ближе, чем кажется – Сахалин и космос» состоится 26 марта в 14:00.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, гостей ждет встреча с почетным гражданином Сахалинской области Иваном Лахно. Выпускник Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского расскажет о становлении отечественной космонавтики и подготовке к полету Юрия Гагарина.

Сахалинский гид Вероника Тарская подготовила материал о том, как космонавты приезжали на остров, и покажет документальные кадры. Сотрудник отдела краеведения Евгений Шешуков расскажет об измерительном пункте «Сахалин» в Поронайске, который до сих пор обеспечивает координацию запусков с космодрома «Восточный».

Завершится встреча викториной. Самые эрудированные участники получат необычные призы: настоящее космическое питание от Роскосмоса — те самые сублимированные продукты, которые едят космонавты на орбите, а также сувениры космической тематики. Организаторы обещают, что победители смогут буквально «попробовать космос на вкус».

Мероприятие пройдет в конференц-зале библиотеки. Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-37.