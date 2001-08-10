Сахалинцы смогут бесплатно проконсультироваться с юристами

Жители Сахалинской области смогут получить бесплатную юридическую консультацию. Мероприятие пройдет в областной научной библиотеке 27 марта.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, консультировать горожан будут представители регионального отделения Ассоциации юристов России, Министерства юстиции и областного Агентства по обеспечению деятельности мировых судей.

Специалисты готовы помочь с самыми разными вопросами, с которыми люди сталкиваются в обычной жизни. Это и семейные дела, и проблемы с жильем или коммунальными платежами, и трудовые споры, и финансы. Также можно получить разъяснения по оформлению документов, защите прав потребителей, наследству, льготам и социальным выплатам. Встреча пройдет в формате открытых консультаций.

Организаторы советуют заранее сформулировать свой вопрос и по возможности взять с собой документы, которые относятся к делу — договоры, квитанции, справки. Это поможет юристам дать более точный ответ.

Вход свободный. Мероприятие состоится в Региональном центре Президентской библиотеки на третьем этаже здания по адресу: улица Хабаровская, 78. Начало в 15:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (4242) 45-25-22.