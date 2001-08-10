Никаких "белых списков": в Минцифры РФ опровергли информацию об ограничении на сетях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Белый список" используется только при ограничении мобильного интернета, заявили в Минцифры РФ, пишет astv.ru.
Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из "белого списка" - фейк, прокомментировали в ведомстве. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается исключительно мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам.
"Чтобы гражданам оставались доступны самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать "белый список" платформ и сайтов. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Важное условие попадания в список - расположение всех вычислительных мощностей на территории России", - отметили в Минцифры РФ.
Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет. Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет, подчеркнули в ведомстве.
Доступ к домашнему интернету в России остаётся безлимитным. Тарифы и условия для клиентов определяют провайдеры.
