17:21, | Новости общества Сахалина и Курил

«Единая Россия» предложила Правительству РФ продлить выплаты многодетным семьям на Дальнем Востоке

Правительству РФ предложили продлить выплаты многодетным семьям на Дальнем Востоке. С инициативой к вице-премьеру – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу обратилась зампред Госдумы Ирина Яровая.

Поддержка многодетных семей и создание условий для роста рождаемости – основные задачи народной программы ЕР. Партия выступила с инициативой продлить до 2029 года выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей для семей Дальнего Востока. Так как для этих регионов все социальные программы имеют особое значение.

Впервые программа была запущена в 2023 году в Приморском крае, позже её распространили на весь Дальний Восток. Как и в других регионах, сумма складывается из двух частей: 450 тысяч рублей выделяются из федерального бюджета, а 550 тысяч рублей из областного. Право на получение выплаты имеют семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года. При этом ребенок должен быть зарегистрирован в органах ЗАГС на территории Сахалинской области. Важные условия: ипотечный кредит должен быть оформлен на покупку или строительство жилья в регионе; выплата направляется на погашение основного долга или процентов по ипотеке.

По поручению Владимира Путина в восьми регионах Дальнего Востока реализуются особые меры поддержки многодетных семей. По словам члена парламента, данная выплата очень востребована: её получили уже пять тысяч семей из Камчатского края, Амурской области, ЕАО, Приморского края, Хабаровского края, ЧАО и Магаданской области. По состоянию на начало 2026 года: более 300 семей в Сахалинской области уже получили выплату, и общая сумма поддержки, предоставленная многодетным семьям региона, превысила 300 миллионов рублей.

Также многодетные семьи Сахалина получают компенсацию 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; ежегодную выплату на приобретение школьной формы; бесплатное питание для школьников; бесплатный проезд на общественном транспорте и освобождение от уплаты транспортного налога.

«В регионах, где реализуется программа, значительно вырос коэффициент рождаемости третьих и последующих детей. И в настоящее время Дальний Восток поднялся на второе место среди федеральных округов по суммарному коэффициенту рождаемости третьих и последующих детей», — отметила вице-спикер Госдумы.

