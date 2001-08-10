«Единая Россия» предложила Правительству РФ продлить выплаты многодетным семьям на Дальнем Востоке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правительству РФ предложили продлить выплаты многодетным семьям на Дальнем Востоке. С инициативой к вице-премьеру – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу обратилась зампред Госдумы Ирина Яровая.
Поддержка многодетных семей и создание условий для роста рождаемости – основные задачи народной программы ЕР. Партия выступила с инициативой продлить до 2029 года выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей для семей Дальнего Востока. Так как для этих регионов все социальные программы имеют особое значение.
Впервые программа была запущена в 2023 году в Приморском крае, позже её распространили на весь Дальний Восток. Как и в других регионах, сумма складывается из двух частей: 450 тысяч рублей выделяются из федерального бюджета, а 550 тысяч рублей из областного. Право на получение выплаты имеют семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года. При этом ребенок должен быть зарегистрирован в органах ЗАГС на территории Сахалинской области. Важные условия: ипотечный кредит должен быть оформлен на покупку или строительство жилья в регионе; выплата направляется на погашение основного долга или процентов по ипотеке.
По поручению Владимира Путина в восьми регионах Дальнего Востока реализуются особые меры поддержки многодетных семей. По словам члена парламента, данная выплата очень востребована: её получили уже пять тысяч семей из Камчатского края, Амурской области, ЕАО, Приморского края, Хабаровского края, ЧАО и Магаданской области. По состоянию на начало 2026 года: более 300 семей в Сахалинской области уже получили выплату, и общая сумма поддержки, предоставленная многодетным семьям региона, превысила 300 миллионов рублей.
Также многодетные семьи Сахалина получают компенсацию 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; ежегодную выплату на приобретение школьной формы; бесплатное питание для школьников; бесплатный проезд на общественном транспорте и освобождение от уплаты транспортного налога.
«В регионах, где реализуется программа, значительно вырос коэффициент рождаемости третьих и последующих детей. И в настоящее время Дальний Восток поднялся на второе место среди федеральных округов по суммарному коэффициенту рождаемости третьих и последующих детей», — отметила вице-спикер Госдумы.
Это читают
11:38 17 Марта Приморье и Сахалин отправили на экспорт более 11 тысяч тонн рыбопродукции
11:59 18 Марта Сахалинский таможенник уволен из-за подозрительных доходов
10:24 16 Марта Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
13:37 17 Марта В Южно-Сахалинске стартует чемпионат ДФО по плаванию
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
Выбор редакции
- 11:05 Вчера Жители Южно-Сахалинска могут следить за земляными работами в реальном времени
- 16:08 19 Марта Участник Великой Отечественной войны из Поронайска Алексей Ветров отметил 100-летний юбилей
- 13:24 19 Марта Жители Южно-Сахалинска отметили двенадцатую годовщину воссоединения с Крымом
- 08:48 17 Марта Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
