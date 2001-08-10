Почти половина жителей Южно-Сахалинска работают по специальности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 45 процентов жителей с высшим образованием работают по специальности, полученной в вузе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.
Как рассказали ТИА "Острова" в компании, еще 23 процента респондентов трудятся в смежных областях. Доля тех, чья работа никак не связана с дипломом, составила 32 процента.
Исследование показало прямую связь между доходом и работой по профилю. Среди зарабатывающих до ста тысяч рублей таких 36 процентов. В группе с доходом от двухсот тысяч работающих по специальности уже 59 процентов.
Традиционно выше всего приверженность полученному образованию у представителей социально значимых и узкопрофильных профессий. Абсолютными лидерами стали врачи – 89 процентов из них подтвердили, что работают строго по специальности.
Следом идут юристы с 86 процентами и главные бухгалтеры с 79 процентами. Меньше всего работающих по профилю среди менеджеров по работе с клиентами – только 16 процентов из них имеют дипломы по специальностям, связанным с торговлей или менеджментом.
Среди менеджеров по закупкам и продажам таких 20 и 24 процента соответственно. Опрос проводился со 2 по 17 марта 2026 года.
11:05 Сегодня Жители Южно-Сахалинска могут следить за земляными работами в реальном времени
09:00 Сегодня На форуме "Есть результат!" в Ростове продолжился сбор предложений в новую "Народную программу" ЕР
10:56 Сегодня В Сахалинской области стартовал эксперимент с больничными для самозанятых
09:32 Сегодня В современном хирургическом центре Южно-Сахалинска провели первые операции
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
11:38 17 Марта Приморье и Сахалин отправили на экспорт более 11 тысяч тонн рыбопродукции
07:49 13 Марта Силовики накрыли подпольный игорный клуб в Южно-Сахалинске
16:57 13 Марта Наркотики в конфетах пытались отправить почтой на Курилы
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
09:04 20 Февраля Амурчанина за неоднократное вождение в состоянии опьянения наказали штрафом в размере двухлетнего заработка
- 11:05 Сегодня Жители Южно-Сахалинска могут следить за земляными работами в реальном времени
- 16:08 Вчера Участник Великой Отечественной войны из Поронайска Алексей Ветров отметил 100-летний юбилей
- 13:24 Вчера Жители Южно-Сахалинска отметили двенадцатую годовщину воссоединения с Крымом
- 08:48 17 Марта Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
