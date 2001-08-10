Почти половина жителей Южно-Сахалинска работают по специальности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 45 процентов жителей с высшим образованием работают по специальности, полученной в вузе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Как рассказали ТИА "Острова" в компании, еще 23 процента респондентов трудятся в смежных областях. Доля тех, чья работа никак не связана с дипломом, составила 32 процента.

Исследование показало прямую связь между доходом и работой по профилю. Среди зарабатывающих до ста тысяч рублей таких 36 процентов. В группе с доходом от двухсот тысяч работающих по специальности уже 59 процентов.

Традиционно выше всего приверженность полученному образованию у представителей социально значимых и узкопрофильных профессий. Абсолютными лидерами стали врачи – 89 процентов из них подтвердили, что работают строго по специальности.

Следом идут юристы с 86 процентами и главные бухгалтеры с 79 процентами. Меньше всего работающих по профилю среди менеджеров по работе с клиентами – только 16 процентов из них имеют дипломы по специальностям, связанным с торговлей или менеджментом.

Среди менеджеров по закупкам и продажам таких 20 и 24 процента соответственно. Опрос проводился со 2 по 17 марта 2026 года.