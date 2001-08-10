В Сахалинской области стартовал досрочный период ЕГЭ-2026

Сегодня, 20 марта, в Сахалинской области, как и во всех регионах России, начался досрочный период единого государственного экзамена 2026 года. Первыми предметами, которые сдают участники, стали география и литература, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве образования.

В Сахалинской области заявления на участие в досрочном этапе подали 16 человек. В их числе – выпускники 11-х классов текущего года, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной волне, а также студенты учреждений среднего профессионального образования, полностью освоившие программу среднего общего образования.

Явка на первые экзамены в регионе составила:

- ЕГЭ по географии: из 7 зарегистрировавшихся участников на экзамен явились 4 человека;

- ЕГЭ по литературе: из 6 зарегистрировавшихся участников экзамен написали 4 человека.

Экзамен прошел в штатном режиме, удаленных за нарушения порядка не было.

В министерстве образования Сахалинской области напоминают, что в случае пропуска экзамена по уважительной причине, при наличии подтверждающих документов, участники смогут сдать предметы в резервные дни, которые продлятся с 13 по 20 апреля.

Благодаря небольшому количеству участников обработка экзаменационных материалов в досрочный период проходит оперативно. Результаты первых экзаменов по географии и литературе станут известны участникам не позднее 2 апреля.

Всего в досрочном периоде ЕГЭ-2026 в России планирует принять участие 2 542 человека. Экзаменационная кампания развернута в 70 регионах Российской Федерации.

Расписание досрочного периода ЕГЭ-2026:

- 20 марта - география, литература;

- 24 марта - русский язык;

- 27 марта - математика (базовый и профильный уровни);

- 31 марта - биология, физика, письменная часть по иностранным языкам;

- 3 апреля - устная часть по иностранным языкам;

- 7 апреля - информатика, обществознание;

- 10 апреля - история, химия.

- 13–20 апреля - резервные дни для сдачи всех предметов.

В целом по стране наиболее популярными дисциплинами у досрочников традиционно стали русский язык, математика (оба уровня), обществознание и биология. В Сахалинской области самым востребованным предметом также является русский язык - его планируют сдавать 13 из 16 участников.

Напомним, что основной период ЕГЭ 2026 года пройдет с 1 июня по 9 июля.