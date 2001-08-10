В Сахалинской области стартовал досрочный период ЕГЭ-2026
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 20 марта, в Сахалинской области, как и во всех регионах России, начался досрочный период единого государственного экзамена 2026 года. Первыми предметами, которые сдают участники, стали география и литература, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве образования.
В Сахалинской области заявления на участие в досрочном этапе подали 16 человек. В их числе – выпускники 11-х классов текущего года, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной волне, а также студенты учреждений среднего профессионального образования, полностью освоившие программу среднего общего образования.
Явка на первые экзамены в регионе составила:
- ЕГЭ по географии: из 7 зарегистрировавшихся участников на экзамен явились 4 человека;
- ЕГЭ по литературе: из 6 зарегистрировавшихся участников экзамен написали 4 человека.
Экзамен прошел в штатном режиме, удаленных за нарушения порядка не было.
В министерстве образования Сахалинской области напоминают, что в случае пропуска экзамена по уважительной причине, при наличии подтверждающих документов, участники смогут сдать предметы в резервные дни, которые продлятся с 13 по 20 апреля.
Благодаря небольшому количеству участников обработка экзаменационных материалов в досрочный период проходит оперативно. Результаты первых экзаменов по географии и литературе станут известны участникам не позднее 2 апреля.
Всего в досрочном периоде ЕГЭ-2026 в России планирует принять участие 2 542 человека. Экзаменационная кампания развернута в 70 регионах Российской Федерации.
Расписание досрочного периода ЕГЭ-2026:
- 20 марта - география, литература;
- 24 марта - русский язык;
- 27 марта - математика (базовый и профильный уровни);
- 31 марта - биология, физика, письменная часть по иностранным языкам;
- 3 апреля - устная часть по иностранным языкам;
- 7 апреля - информатика, обществознание;
- 10 апреля - история, химия.
- 13–20 апреля - резервные дни для сдачи всех предметов.
В целом по стране наиболее популярными дисциплинами у досрочников традиционно стали русский язык, математика (оба уровня), обществознание и биология. В Сахалинской области самым востребованным предметом также является русский язык - его планируют сдавать 13 из 16 участников.
Напомним, что основной период ЕГЭ 2026 года пройдет с 1 июня по 9 июля.
Это читают
11:05 Сегодня Жители Южно-Сахалинска могут следить за земляными работами в реальном времени
09:00 Сегодня На форуме "Есть результат!" в Ростове продолжился сбор предложений в новую "Народную программу" ЕР
09:32 Сегодня В современном хирургическом центре Южно-Сахалинска провели первые операции
09:39 Сегодня Жители одного из домов в Ногликах дождались замены водонагревателя после визита к прокурору
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
11:38 17 Марта Приморье и Сахалин отправили на экспорт более 11 тысяч тонн рыбопродукции
07:49 13 Марта Силовики накрыли подпольный игорный клуб в Южно-Сахалинске
16:57 13 Марта Наркотики в конфетах пытались отправить почтой на Курилы
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
09:04 20 Февраля Амурчанина за неоднократное вождение в состоянии опьянения наказали штрафом в размере двухлетнего заработка
Выбор редакции
- 11:05 Сегодня Жители Южно-Сахалинска могут следить за земляными работами в реальном времени
- 16:08 Вчера Участник Великой Отечественной войны из Поронайска Алексей Ветров отметил 100-летний юбилей
- 13:24 Вчера Жители Южно-Сахалинска отметили двенадцатую годовщину воссоединения с Крымом
- 08:48 17 Марта Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
