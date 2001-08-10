20 Марта 2026
Житель Макарова едва не убил знакомого ударом ножа в грудь
15:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Сахалина предупредили о возможном сходе лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 21 по 23 марта в пяти районах Сахалинской области сохраняется опасность схода снежных лавин. В зоне риска оказались Александровск-Сахалинский, Смирныховский, Углегорский, Долинский районы и областной центр.

Как рассказали ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, предупреждение выпущено на основе данных Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий возможного схода лавин, готовы к реагированию. Спасатели держат обстановку на контроле. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных участков в ближайшие дни.

